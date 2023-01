Rheinberger ist Chefcoach einer Fußball-Uni-Mannschaft Für Mads Kaiser wird in den USA ein Traum wahr

Und so genoss der 27-Jährige als neuer Chefcoach der Fußballer der St. Francis University die freie Zeit mit seiner Frau Tessa in Deutschland. Doch mit halbem Blick war er auch schon wieder in den USA, wohin er am 8. Januar zurückkehrte. Denn es gilt, das Team um das Team herum aufzustellen. Aktuell läuft die Suche nach einem neuen Co-Trainer. Die Positionen des Torwart- und Athletiktrainers, Psychologen und Ernährungsberaters werden wohl unverändert bleiben. Der Umfang des Betreuerstabs zeigt, wie professionell die Strukturen des Teams sind, für das Kaiser nun die sportliche Verantwortung trägt. „Das ist schon alles sehr professionell. In Deutschland wäre das mit der Regionalliga oder noch höher vergleichbar“, so Kaiser.