Fußball-Landesliga Alpener bekommt Chance bei Fichte Lintfort

In drei Spielen im vergangenen August hat Luigi Lo Curto für den Fußball-A-Ligisten Viktoria Alpen auf dem Platz gestanden. Mehr Einsätze kamen für den 21-Jährigen in der laufenden Saison nicht hinzu. Das wird auch so bleiben. Denn in der Rückrunde wird Lo Curto dem Kader des Landesligisten Fichte Lintfort angehören, wie Trainer Meik Bodden auf Nachfrage bestätigte. „Luigi war als Zuschauer bei unserem Testspiel in Sonsbeck Mitte Januar und hat mich gefragt, ob er mal zum Probetraining kommen könne. Das fand ich schon sehr mutig von ihm. Im Training hat er dann gute Leistungen gezeigt“, sagte der Coach, der Lo Curto am Sonntag in der letzten Vorbereitungspartie des Landesliga-Vierten gegen den VfR Fischeln (2:1) einwechselte. Bodden plant mit ihm als Außenverteidiger. Lo Curto, der eine mehrmonatige Pause eingelegt hatte, fehle noch die Spielpraxis.