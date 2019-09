Frauenfußball : Lüttinger Fußballerinnen geben Klassenerhalt als Ziel aus

LÜTTINGEN Die Bezirksliga-Frauen aus dem Fischerdorf spielen am Mittwochabend auswärts um die ersten Punkte. Phlip Euwens unterstützt seinen Vater Burkhard als Co-Trainer.

Für die Bezirksliga-Fußballerinnen des SSV Lüttingen beginnt die neue Saison erst Mittwochabend. Die Auftaktpartie bei der SG Hommersum/Hassum war verlegt worden. Das lag nicht alleine an Trainer Burkhard Euwens, der sich im wohl verdienten Urlaub in Kroatien befindet. Sechs Spielerinnen weilten zudem bis Dienstag auf Mallorca. Nun stehen sich die Teams verspätet um 19.30 Uhr am Sportplatz der SG Ho./Ha. gegenüber.