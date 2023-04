Frauenfußball SSV Lüttingen kann im Kreispokal Historisches schaffen

Die Chancen der Bezirksliga-Fußballerinnen des SSV Lüttingen, erstmals in der Klubgeschichte das Kreispokal-Endspiel zu erreichen, sind enorm gestiegen. Der GSV Moers wird am Mittwoch, 19.30 Uhr, nicht mit der Niederrheinliga-Mannschaft antreten, sondern die „Zweite“ das Halbfinale im Fischerdorf spielen. Dies kündigte Trainer Eckart Schuster an. „Da es im Augenblick im Kader der ersten Mannschaft sehr schlecht aussieht und wir unseren Fokus auf die Meisterschaft legen, wird unsere Zweite aus der Bezirksliga auflaufen. Wir haben im April sieben Spiele zu bestreiten. Da ist es besser, wenn wir unsere Kräfte schonen“, sagte der GSV-Coach. Moers II liegt in der Gruppe 3 mit hundert Gegentreffern auf dem vorletzten Platz, während die SSV-Frauen in der Gruppe 1 als Tabellensechster eine sehr gute Runde spielen.