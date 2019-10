Fußball-Kreisliga A : Lüttinger fahren am Dienstag nochmals nach Borth

Lüttinger fahren am Dienstag nochmals nach Borth

Borth Die TuS-Mannschaft denkt nicht nur ans Nachholspiel, sondern schon weiter bis zur Winterpause. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Am Dienstag bekommt der SSV Lüttingen die Möglichkeit, in der Kreisliga A vom fünften auf den dritten Tabellenrang zu springen. Die Fischerdörfler reisen als Favorit zum TuS Borth. Das ausgefallene Spiel von Sonntag wird auf dem Ascheplatz um 19.30 Uhr angepfiffen. Der Aufsteiger wiederum würde sich mit einem „Dreier“ von Platz 13 auf zehn verbessern.

Eigentlich sollten sich die Teams erst am Mittwoch gegenüberstehen. „Ich wäre dann aber privat verhindert gewesen, so dass wir in Borth angefragt haben, ob wir schon Dienstag spielen können“, meinte SSV-Coach Stefan Kuban, dem alle Mann zur Verfügung stehen.