Frauenfußball : Lüttingen nach Ecken erfolgreich

Budberg/Lüttingen Der SSV schlug den Dülkener FC mit 2:1. Der SV Budberg II kassierte den entscheidenden Treffer in der vorletzten Minute und ging leer aus.

Weiterhin in Abstiegsgefahr schwebt die Frauenfußball-Mannschaft des SV Budberg II nach der 2:3 (1:2)-Niederlage bei Eintracht Emmerich. In der umkämpften Partie – der Schiri zeigte auf beiden Seiten acht gelbe Karten – fiel die Entscheidung erst in der vorletzten Minute, als die Gäste den dritten Gegentreffer kassierten. Budberg lag bereits nach elf Minuten mit 0:2 im Rückstand. Alexa Steffans (16.) und Almedina Dedic (61.) glichen aus.