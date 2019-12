Fußball-Kreisliga A : Lüttingen hilft Xanten bei der Rückkehr auf Rang eins

Kreis Der SSV siegte in Hohenbudberg mit 3:1, während der TuS eine turbulente Heimpartie mit 5:3 gewann.

Ein unverdienter Sieg beförderte Xanten zurück an die Spitze. Die Lüttinger halfen dabei mit. Die Partie Borth gegen Scherpenberg wurde abgesagt. Die Asche war teilweise vereist. Das Kellerduell wird voraussichtlich Ende dieser Woche nachgeholt.

ESV Hohenbudberg - SSV Lüttingen 1:3 (0:2). Die Fischerdörfler setzten im Aufstiegsrennen ein dickes Ausrufezeichen und stießen den ESV von der Tabellenspitze. Marcel Seyfried und Julian Rüttermann ließen den Dritten früh jubeln. Hohenbudberg verkürzte, musste das Spiel allerdings nach einer Schiedsrichter-Beleidigung zu zehnt beenden. Michel Denzau veredelte den starken Lüttinger Auftritt mit seinem Treffer zum 3:1. Der SSV zeigte die von Stefan Kuban geforderte Reaktion, der am Sonntag ein Goldenes Händchen bewies. Denn Denzau netzte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung. Auch ohne den gesperrten Torjäger Janik Schweers war Lüttingen vor allem über Konter sehr gefährlich. „Hohenbudberg war nicht wirklich zwingend“, freute sich der Coach über den perfekten Jahresabschluss.

TuS Xanten - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 5:3 (3:3). Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer auf dem Fürstenberg. 0:2 nach 25 Minuten, 3:3 zur Pause und zwei Tore in den letzten zwei Minuten. Es war ein ungewöhnlicher Nachmittag. Doch die Domstädter behielten die Punkte bei sich. „Es war ein Katastrophen-Spiel. Es ging hin und her“, sagte Stürmer Marvin Braun. Sein Coach war ähnlicher Meinung. Die Tore von Bastian Röös, Mathias Morawin, Luca Binias brachten die Gastgeber zurück ins Spiel. Rheurdt scheiterte noch zwei Mal am Aluminium, ehe Milivoje Malesevic und Niklas Binn die Weichen auf Sieg stellten und den Sprung auf Rang eins ermöglichten. „Man kann jetzt schon sagen, dass wir da oben hingehören. Die Tabelle lügt nicht“, so Trainer Thomas Dörrer.