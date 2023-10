Lehrgang mit Bestnote bestanden Lucas Affeldt ist ein „Einser“-Trainer

Lucas Affeldt ist einer der jüngsten Trainer der Birtener Viktoria. Neben seiner Tätigkeit als F-Jugendtrainer spielt er selbst auch in der A-Jugend-Mannschaft Fußball. In der ersten Herbstferienwoche hat er nun in der Sportschule Wedau den Lehrgang zur DFB-C-Lizenz besucht. Am Ende konnte der 15-Jährige den Lehrgang mit einer glatten eins abschließen.