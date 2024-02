Fußball-Kreisliga A Traumeinstand für Lüttingens Luca Wiens in Borth

Die einzige richtige Torchance für die Hausherren hatte Philipp Hanz, der in der 71. Minute im Eins-gegen-eins an Keeper Lasse Manten scheiterte. „Wäre der Ball drin gewesen, wäre es vielleicht nochmals spannend geworden“, so Heydrich. Wiens, der mit dem lange verletzten Janik Schweers den Lüttinger Zwei-Mann-Sturm bildete, sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung. Kurz vor Schluss schnürte er dann den Dreierpack (90.).