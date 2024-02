Luca Wiens spricht Klartext „Ich werde die Kreisliga nicht unterschätzen“

Mit drei Treffern in den ersten beiden Spielen hat Luca Wiens einen Traum-Einstand beim SSV Lüttingen gefeiert. Im Interview erklärt der frühere Angreifer des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve seine Rückkehr ins Fischerdorf und den Schritt, warum der 22-Jährige vom Landesliga-Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter in die Kreisliga A wechselte. SSV-Trainer Mirko Poplawski darf sich auf viele Tore freuen. Im Heimspiel gegen den TV Schwafheim am Sonntag ist Wiens jedoch verhindert.