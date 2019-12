Fußball-Kreisliga B : Lintfort II stolpert in Lüttingen, Rheinberg sendet Lebenszeichen

Kreis Patrick Smerz und Bastian Johann sorgten mit ihren Treffern für den 2:1-Überraschungssieg der Fischerdörfler.

SV Budberg III – Rumelner TV II 2:3 (1:1). Der SVB ging in dieser Partie zweimal in Führung und stand dennoch ohne Punkte da. In der siebten Minute erzielte Heim-Akteur Moussa Hamdan den ersten Treffer des Tages. Lars Lohmöller glich 20 Minuten später aus. Nach dem Pausentee traf Hamdan erneut und brachte die Heimelf in eine gute Ausgangslage. Sebastian Welberts netzte in der 67. Minute zum 2:2. Kurz vor Schluss besiegelte das zweite Lohmöller-Tor das Budberger Schicksal.