FVN hat Fußball-Ligen eingeteilt Vier neue Gegner für den SV Sonsbeck in der Oberliga

So bekommt es der SV Sonsbeck in der kommenden Oberliga-Saison – wie es bereits zuvor feststand – mit vier neuen Gegnern zu tun. Nach einer Saison in der Regionalliga gesellt sich die SSVg. Velbert als Absteiger wieder in die Gruppe der 18 Niederrhein-Oberligisten. Aus den beiden Landesliga-Gruppen sind die drei Aufsteiger 1. FC Monheim, Sportfreunde Niederwenigern und SV Biemenhorst neu dabei. In die Regionalliga aufgestiegen ist der KFC Uerdingen, als Absteiger nicht mehr dabei sind der zurückgezogene SV Straelen, die Sportfreunde Hamborn 07 und die DJK Adler Union Frintrop.