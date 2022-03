LG Alpen bei der Winterlaufserie : Jens Gosebrink läuft eine neue Bestzeit

Alpen Beim zweiten Teil der Duisburger Winterlaufserie war die LG Alpen mit 13 Mitgliedern am Start. Jens Gosebrink steigerte sich über 15 Kilometer um mehr als eine Minute. Der Verein sammelt Laufschuhe und Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Bei Teil zwei der Serie mit rund 3000 Teilnehmern aus Deutschland und den Niederladen war die LG Alpen mit 13 Mitgliedern vor Ort vertreten. In der „kleinen Serie“, in der diesmal 7,5 Kilometer zurückzulegen waren, starteten Sharleen Claußen, Manuela Krohn und Petra Bohländer. Die drei Frauen errangen nicht nur gute Ergebnisse in der Einzelwertung, sondern sicherten sich auch einen neunten Platz in der Mannschaftswertung. In der „großen Serie“ (15 Kilometer) waren noch Clara Gosebrink, Annika und Christina van Hüüt, Christiane Henkel, Günter Bachmann, Christoph Neumann, Björn Niemann, Franz Fritsch sowie Christopher Habenbücher am Start. Weit vorne in der Frauen-Einzelwertung lag wieder Annika van Hüüt als Fünfte (1:02:17). Sehr zufrieden mit ihren Ergebnissen zeigten sich auch Fritsch mit Platz eins in 1:07:24 Stunden und Bachmann mit Rang zwei (1:08:23) in der M65-Klasse. Henkel (W55) freute sich über Platz acht (1:15:57). Neumann benötigte für die Distanz 1:02:16 Stunden.