LG Alpen vergibt Fitnessorden Tono Barnowski ist der Sportabzeichen-Dauerbrenner

Nach dem Adventlauf wurden bei der LG Alpen in der Grundschulhalle die Deutschen Sportabzeichen übergeben. 32 Kinder sowie Jugendliche und 19 Erwachsene erfüllten in diesem Jahr die Anforderungen. Tono Baranowski erlangte den Fitnessorden in Gold zum 48. Mal, Elke Schmeer, ebenfalls in Gold, zum 29. Mal. Viktor Walter, der mit Judith Joosten die Prüfungen abnahm, wurde zum 27. Mal ausgezeichnet.