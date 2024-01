Fußball-Bezirksliga Thilo Munkes wird beim TuS Xanten Co-Trainer

Xanten Thilo Munkes wird in der kommenden Saison als Co-Trainer beim Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten anfangen. „Schon beim ersten Gespräch waren wir auf einer Wellenlänge. Thilo ist ein Menschenfänger und Teamplayer, der wie ich sehr ehrgeizig ist. Auch die fußballerische Herangehensweise passt perfekt“, sagt der aktuelle Co-Trainer, Levin Bardehle, der nach dieser Spielzeit in Xanten den Job von Johannes Bothen übernimmt und zum Chefcoach befördert wird. Sonderpädagoge Munkes, der an der Willi-Fährmann-Gesamtschule als Lehrer arbeitet, war Ende vergangenen Jahres als Coach des B-Ligisten DJK Wardt zurückgetreten. Davor hatte der Xantener den SSV Lüttingen in der Kreisliga A trainiert.