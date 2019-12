Fußball-Landesliga : Leurs möchte Führungsspieler sein

SONSBECK Der 25-Jährige trifft am Sonntag mit dem SV Sonsbeck auf den TSV Meerbusch II. Er trägt das Trikot der Rot-Weißen in der fünften Saison.

Wechselgedanken hat er nicht. „Ich habe mich noch nie in einem Verein so wohl gefühlt wie beim SV Sonsbeck. Es ist sozusagen mein Heimatverein geworden. Hier ist alles sehr familiär. Für so einen kleinen Ort ist es sensationell, was hier auf die Beine gestellt wird. Die Platzanlage ist top“, schwärmt Leurs.