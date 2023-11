Fußball-Landesligist spielt in Kray Ohne „Helmut“ geht’s beim SV Budberg nicht

Der Budberger Dauerbrenner blieb seit seinem Sprung in die Senioren verletzungsfrei, verpasste in der Vorsaison nur zwei Spiele. Am Sonntag in Kray muss Hahn möglicherweise zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit zuschauen. Bei einer abrupten Bewegung in der Entstehung des Treffers zum 2:0 gegen Lintfort spürte er ein Ziehen in der Leiste. Der Arzt erteilte ihm ein Belastungsverbot. Erst das Abschlusstraining am Freitag sollte Klarheit schaffen. „Ich werde nichts riskieren und lieber mal ein Spiel aussetzen, bevor es etwas Langwieriges wird. Ich werde spontan entscheiden“, sagt der Groß- und Außenhandelskaufmann.