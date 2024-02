Nordrhein-Meisterschaften Lenja Ingendahl vom SV Sonsbeck schnappt sich im Endspurt Gold

Tamina Thelen (W14) beendete ihren Vorlauf über 60m-Hürden in 11,04 Sekunden und den 60m-Sprint in 9,19 Sekunden. Sie gehörte auch der 4x200m-Staffel der Startgemeinschaft Rhede-Sonsbeck an, die in der U16-Wertung in 1:56,05 Minuten auf Rang neun landete. Maren Hellmann (W15) wurde im Kugelstoßen mit persönlicher Bestleistung von 7,82 Metern Elfte.