Leichtathletik: U18-Läufer der LG Alpen beim Waldlauf nicht zu schlagen

Waren in Sonsbeck in ihrer Altersklasse nicht zu schlagen: Felix Kall (v.l.), Gabriel Meiss, Max Dunker und Jonathan Rous. Foto: LG Alpen

Alpen Felix Kall, Gabriel Meiss, Max Dunker und Jonathan Rous hängen in ihrer Altersklasse die Konkurrenz ab. Auch die übrigen Alpener Athleten fahren Erfolge ein.

In der Altersklasse M8 kam Frederik Henkel nach 1300 Metern mit einer Zeit von 6:49 Minuten als Achter über die Ziellinie. Die selbe Platzierung schaffte Mia Schulz in der Altersklasse W11, sie benötigte 6:03 Minuten. Vierte wurde Magalie Gerling in der Altersklasse W10 mit einer Zeit von 6:04 Minuten. Über einen Platz auf dem Treppchen durfte sich derweil Carolin Stienen freuen, die in der Altersklasse W14 über 2450 Meter nach 13:55 Minuten als Dritte ins Ziel kam – ebenso wie Lukas Eckholt (M15) nach 12:27 Minuten und Max Kall (M14) nach 13:39 Minuten.