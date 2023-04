Sondertraining auf der Anlage des SV Menzelen So fördert die Leichtathletik-Region Nord die Spitzensportler von morgen

Auf der Sportanlage des SV Menzelen war an diesem Tag ein besonders gut gelaunter Dieter Jantz anzutreffen. Der Vorsitzende der Region Nord im Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN) schaute interessiert zu, wie die rund 40 Mädchen und Jungen zum Auftakt der Freiluftsaison miteinander wetteiferten. „Das Beste im Norden“ stand auf vielen grünen T-Shirts zu lesen. So nennt sich das Team, das sich aus ausgewählten Talenten der Altersklassen U 14 und U 16 aus den Vereinen der Region Nord zusammensetzt. In Menzelen trafen sie sich in diesem Jahr zum ersten gemeinsamen Training als Vorbereitung auf den großen LVN-Vergleichswettkampf Ende September in Rhede.