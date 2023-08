SVS-Talente gewinnen sieben Medaillen Drei Nordrhein-Titel für Sonsbecks U14-Leichtathleten

Sieben Medaillen haben die Leichtathleten des SV Sonsbeck in Essen bei den erstmals ausgetragenen U14-Meisterschaften auf Nordrhein-Ebene gewonnen. Drei Titel gingen an die „Roten Teufel“. Abteilungsleiter Werner Riedel: „Ich war sehr happy. Nach Corona und einem Aufbaujahr haben wir in Essen die Früchte unserer Arbeit geerntet.“