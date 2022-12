Leichtathletin aus Sonsbeck Warum es Rahel Brömmel in die Staaten zieht

Wirklich damit gerechnet, dass sie am morgigen Freitag im Flugzeug nach Turin sitzen würde, hatte Rahel Brömmel nicht. Die Mittelstrecken-Läuferin, deren Stammverein der SV Sonsbeck ist, war ohne große Ambitionen zur Deutschen Crossmeisterschaft nach Löningen im Oldenburger Münsterland gefahren. „Ich hatte im Vorfeld der DM keinen Cross-Wettbewerb bestritten, deshalb wusste ich gar nicht so recht, wo ich leistungsstechnisch stehe“, sagt Rahel Brömmel. Doch dann lief es richtig gut für die 20-Jährige, die sich auf der etwas mehr als sechs Kilometer langen Strecke ziemlich gut zurechtfand. Und am Ende belegte Brömmel in der U23-Konkurrenz den vierten Platz. Das reichte letztlich sogar, um sich für die Europameisterschaft, die schließlich am Sonntag in Turin stattfindet, zu qualifizieren.