Leichtathlatin aus Sonsbeck Rahel Brömmel liebäugelt mit DM-Titel über 5000 Meter

Natürlich wird Rahel Brömmel immer wieder erkannt, wenn sie während ihres Heimaturlaubs durch Sonsbeck läuft. Sie gehört schließlich zu den erfolgreichsten Leichtathletinnen, die der SVS hervorgebracht hat. Beim Track- und Jump-Meeting der „Roten Teufel“ am vergangenen Sonntag musste die Mittelstrecklerin viel erzählen, was sie bislang so in den USA erlebt hat. Da erfuhren ihre Zuhörer auch, dass Rahel Brömmel zum vierten Semester die Uni wechseln wird. Von der Arkansas State University geht’s rund 390 Kilometer weiter in den Norden Richtung St. Louis an die University of Missouri. Die Studienrichtung, Sportwissenschaften und Psychologie, ändert sich nicht.