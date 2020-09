Leichtathletik in Sonsbeck und Xanten : Mit neuer Bestzeit zum Nordrhein-Titel

Sonsbeck/Xanten Merret Manten ist eine große Nachwuchshoffnung in der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck. Bei der Landesmeisterschaft trumpfte die 15-Jährige auf. Vom TuS Xanten kam Akasya Acar auf einen Medaillenrang.

Es war keine einfache Freiluft-Saison für Abteilungsleiter Werner Riedel und die Leichtathleten des SV Sonsbeck. Zahlreiche Wettkämpfe fielen wegen der Corona-Pandemie aus, das machte sich mitunter in den Übungseinheiten bemerkbar. Riedel, der die Mehrkämpfer der „Roten Teufel“ trainiert, war bemüht, die Motivation aufrecht zu erhalten. Umso größer fiel seine Freude nach der U16-Landesmeisterschaft aus. Es war für die Sonsbecker Nachwuchsathleten der sportliche Höhepunkt in 2020. Riedel fasste die Titelkämpfe in Rhede wie folgt zusammen: „Ich habe nach langer Zeit mal wieder den Boden verlassen. Es war ein wunderschöner Abschluss dieser komischen Saison.“ Einige Talente ragten heraus.



Merret Manten Die 15-Jährige sorgte aus Sonsbecker Sicht für das sportliche Highlight in Rhede über 80m-Hürden. „Einen Luftsprung konnte ich da nicht vermeiden“, so Riedel. Seine beste Schülerin schlug Favoritin Anna Schüller (Bayer Leverkusen) und siegte in neuer persönlicher Bestzeit von 12,33 Sekunden. Zudem wurde Merret Manten über 300 Meter Zweite hinter Schüller – ebenfalls in neuer Bestzeit (41,86). Riedel hält große Stücke auf die Nordrhein-Meisterin. Er traut ihr gar eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft zu. „Was Merret mit dem wenigen Ausdauertraining in dieser Saison geleistet hat, ist hervorragend“, meint Riedel. Eine Option sei, nächstes Frühjahr mit der Xantenerin die 400m-Hürden in den Fokus zu stellen. In der U18-Jugend sind die Hürden ebenfalls 76 Zentimeter hoch.