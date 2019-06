Schulsport : SSGX-Mädchen wieder Kreismeister

Xanten Mit 6731 Punkten hängten die Leichtathleten vom Xantener Stiftsgymnasiums die Konkurrenz ab.

Im Weseler Auestadion hat die Leichtathletik-Kreis-Meisterschaft der Schulen stattgefunden – die meisten Punkte in der Mädchen-Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2004 bis 2007) holte die Auswahl des Stiftsgymnasiums. Die Xantenerinnen gewannen den Titel zum vierten Mal in Folge. In sieben Disziplinen zeigten sie eine geschlossene Mannschaftsleistung und erzielten teilweise persönliche Bestleistungen. Das Team gewann mit 6731 Zählern vor dem KDG Wesel (6169) und dem Gymnasium Adolfinum (5932). Das Foto zeigt die Xantener Gymnasiastinnen (v.l.): Mia Bandusch, Katharina van Bebber, Louisa Tempels, Cara Vollrath, Jessica Terhorst, Merret Manten, Josephina Pauschert, Stella Senk, Marlena Bovet, Lilli Noack, Laura Aldenhoff und Marline Paul.