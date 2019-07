Leichtathletik : Katja Lingen fährt mit gemischten Gefühlen zur DM

Sonsbeck Nach einer Verletzung ist die 17-Jährige noch nicht wieder zu alter Bestform gelangt. Dennoch soll es so weit nach vorne wie möglich gehen.

Es war eine Zerrung im hinteren Teil des Oberschenkels, der Katja zu einer Trainingspause zwang. „Die Verletzung steckt noch in ihrem Kopf“, sagt Riedel. Ihre Bestform habe sie nicht rechtzeitig erreicht. „Es wäre gut, wenn sie den Vorlauf überstehen würde.“ Ernst wird’s für die SVS-Athletin am Freitagmorgen. „Ohne den Rückschlag wäre ein Platz in den Top 10 möglich gewesen“, so Riedel. Die Bestzeit von Katja Lingen über den Hürden-Sprint liegt bei 14,40 Sekunden.