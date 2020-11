Leichtathletik : Zwei Physiotherapeutinnen starten durch

Judith Tooten (l.) und Judith Joosten gehen inzwischen beide für die LG Alpen an den Start. Foto: Hildegard van Hüüt

Alpen Judith Joosten und Judith Tooten laufen für die LG Alpen. Die eine war als Jugendliche Deutsche Meisterin, die andere gewann kürzlich den virtuellen Köln-Marathon. Mitunter kümmern sie sich um die Wehwehchen der Trainingskollegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

Diese beiden jungen Frauen haben einiges gemeinsam. Ihre Leidenschaft ist das Laufen, sie treten für den gleichen Verein an und verdienen ihr Geld als Physiotherapeutinnen. Und dann haben sie auch noch den gleichen Vornamen – Judith Joosten (26) und Judith Tooten (34) von der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Alpen.

Während die eine schon als Jugendliche bei nationalen Meisterschaften auf sich aufmerksam machte, ist die andere eine Späteinsteigerin. So war Judith Joosten im Trikot des SV Sonsbeck mehrmals bei der DM am Start. Zwischen 2009 und 2012 nahm sie viermal an Meisterschaften des Deutschen Leichtathletik-Verbands teil. 2010 wurde Joosten Westdeutsche Meisterin über 3000 Meter. Besonders gerne erinnert sie sich aber an die Crosslauf-DM 2011 in Löningen zurück. Mit Stefanie Katschak und Sophia Cuppenbender holte Joosten als B-Jugend-Mannschaft des SV Sonsbeck Gold. Trainer war damals Johannes Krasemann. „In seiner Laufgruppe habe ich schnell große Fortschritte gemacht und konnte erfolgreich an mehreren Meisterschaften teilnehmen. Zudem wurden aus Trainingskollegen schon bald enge Freunde.“

Judith Tooten war zwar auch schon früh laufbegeistert, schloss sich aber keinem Verein an. Erst vor drei Jahren begann sie damit, intensiver zu trainieren. Judith Joosten stieß 2020 zur LG dazu: „Ausschlaggebend dafür waren mein Umzug nach Alpen und das Fehlen von gleichaltrigen Trainingspartnern beim SV Sonsbeck.“ Zurzeit baut sie ihre Leistung dosiert auf, um optimal durch den Winter zu kommen und für 2021 gewappnet zu sein. „Ich möchte gerne mit einer Alpener Mannschaft bei der Deutschen Cross-Meisterschaft in Sonsbeck antreten und nochmals einen erfolgreichen Halbmarathon bestreiten.“

Judith Tooten wollte in diesem Jahr an einigen Wettkämpfen teilnehmen. Doch Corona bremste auch sie aus. Von besonderer Bedeutung war für die 34-Jährige die Teilnahme am Köln-Marathon, der wie viele andere sportliche Großveranstaltungen virtuell ausgetragen wurde. Mehrere LG-Mitglieder absolvierten die 42,195 Kilometer rund um die Xantener Südsee. Mit ihrer Zeit von 3:09:40 Stunden gewann sie die Frauen-Wertung. Ebenfalls stolz ist Tooten auf ihre Bestzeit über die Halbmarathon-Strecke (1:29:05). 2021 möchte sie an Volksläufen, aber auch offiziellen Wettkämpfen teilnehmen. Beim virtuellen Xantener Dom-Marathon lief Judith Joosten in einer Staffel mit und verhalf der Mannschaft mit ihren 32 Minuten über die sieben Kilometer lange Distanz zu einem guten Gesamtergebnis.

Beide Leichtathletinnen wissen die Kenntnisse, die sie in ihrem Job erworben haben, für sich und ihre Vereinskollegen zu nutzen. Seit fast drei Jahren ist Joosten als Physiotherapeutin in Moers beschäftigt, Tooten arbeitet seit rund zehn Jahren in der Praxis Xana Vita am Dombogen in Xanten. Während Joosten ihre Berufsausbildung am evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf absolvierte, wurde Tooten an der Uniklinik in Münster ausgebildet und hat in dieser Zeit ein Dualstudium mit dem Bachelor of Science im Bereich Therapie und Gesundheitsmanagement in Angriff genommen.

Beide sind sie mit den Regeln der Trainingswissenschaften in Bezug auf optimalen Kraftzuwachs, Schnelligkeit, Stabilisation oder Regeneration vertraut und bringen ihr Wissen in die Trainingsgruppen mit ein. „Wir können die eigenen Wehwehchen und die der anderen besser einschätzen und bestenfalls auch behandeln“, sagt Tooten.