Xantenerin überrascht im Hochsprung Helena van Bebber erstmals Nordrhein-Meisterin

Xanten · Der erst 16-jährige Helena van Bebber wird in Troisdorf zum ersten Mal in ihrer Karriere Nordrhein-Meisterin. Sie gewinnt den U20-Hochsprung trotz einer Blessur am linken Fuß mit 1,62 Metern. In der Sandgrube verpasst die Mehrkämpferin vom TuS Xanten ganz knapp Bronze.

01.07.2024 , 17:47 Uhr

Helena van Bebber vom TuS Xanten wird im Hochsprung Nordrhein-Meisterin. Foto: Dirk Gantenberg

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg