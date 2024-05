Titel für Sonsbecker und Xantener Leichtathleten Helena van Bebber in Rhede dreifache Regionsmeisterin

Hinter Werner Riedel, Leichtathletik-Trainer des SV Sonsbeck, und seiner Mehrkampf-Gruppe liegen erfolgreiche Regionsmeisterschaften. Er freute sich über fünf Titel und etliche Bestleistungen. So wurde Lars Reineke in Rhede bei den Männern Regionsmeister im Kugelstoßen mit 13,83 Metern sowie mit dem Diskus (37,41). Kevin Weber (U20) gewann im Speerwurf (43,31). Tamina Thelen (U16) wurde Zweite über 100 Meter (13,74) sowie im 80m-Hürden-Sprint (14,53). Lenja Ingendahl (W14) beendete den Weitsprung mit 4,90 Metern auf Rang zwei. Im Kugelstoßen reichte es zu Rang drei (8,63). Thelen und Ingendahl holten noch mit der 4x100m-Staffel der StG Rhede-Sonsbeck Gold (53,72). Maren Hellman wurde im Kugelstoßen Dritte (8,00) und siegte im Diskuswerfen (18,73). Emma Noack (W13), die in der W14-Klasse startete, landete im Hochsprung (1,46) und Speerwurf (24,83) jeweils auf Rang zwei.