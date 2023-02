Leichtathletik Franziska Schuster peilt die persönliche Bestzeit an

Franziska Schuster wirft auch schon einen Blick auf den weiteren Saisonverlauf. Das große Ziel ist dabei die U23-Europameisterschaft, die in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juli im finnischen Espoo stattfindet. Hierfür will sie nicht nur die Qualifikation schaffen, die Norm liegt bei 13,40 Sekunden, sondern nach Möglichkeit auch vorne mitlaufen. Zudem hat die Xantenerin auch noch die Deutsche Meisterschaft im Visier, die am 8. und 9. Juli in Kassel ansteht. Im vergangenen Jahr hatte Schuster bei der DM in Berlin den dritten Rang über 100 Meter Hürden belegt.