Sonsbeckerin über 1500 Meter am Start Rahel Brömmel läuft bei der DM auf Rang sechs

Rahel Brömmel hat bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig im Frauen-Rennen über 1500 Meter Platz sechs belegt. An ihre Bestzeit von 4:16,84 Minuten kam die 21-jährige Sonsbeckerin nicht dran. Die Mittelstrecklerin erreichte das Ziel in 4:21,91 Minuten. Zu Beginn war’s ein Lauf mit hohem Tempo. Brömmel lag zunächst auf Rang vier und hielt sich in der ersten Verfolgergruppe auf. Dann setzten sich vier Konkurrentinnen ab. Brömmel ging als Fünftplatzierte in die letzte Runde. Vor dem Ziel wurde die Studentin von ihrer Vereinskollegin Charlotte Augenstein vom Athletics Team Karben noch eingefangen. Der DM-Titel ging an Vera Coutellier vom ASV Köln, die in 4:12,60 Minuten gewann.