Sonsbeckerin will ins 1500-Meter-Finale Rahel Brömmel fährt selbstbewusst zur Leichtathletik-DM

Ihre neue, Anfang Juni bei einem Meeting in Dortmund aufgestellte Bestzeit über 1500 Meter gibt Rahel Brömmel zusätzlichen Rückenwind für die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Braunschweiger Eintracht-Stadion an diesem Wochenende. Die 21-jährige Sonsbeckerin, die in den USA studiert und ihre Semesterferien in der Heimatgemeinde verbringt, lief in 4:16,84 Minuten über den Zielstrich. Ihre alte Bestzeit lag bei 4:20,41 Minuten. „Mit dem Rennen stieg das Selbstbewusstsein natürlich“, so Brömmel, die Ende Juli ihren 22. Geburtstag feiert.