Leichtathletik : Viele Erfolge für Athleten des SVS und TuS

Sonsbeck/Xanten Bei den Nordrhein-Meisterschaften in Mönchengladbach überzeugen die Nachwuchstalente aus Sonsbeck und Xanten. Zwei Sportlerinnen des SV Sonsbeck sichern sich die Silbermedaille. Lob erhält aber auch Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten.

Ebenfalls Zweite wurde Merret Manten (U18), die mit einer Achillessehnen-Reizung angereist war. 1,50 Meter im Hochsprung reichten ihr zu Silber. Die 200 Meter sprintete sie in Bestzeit in 26,57 Sekunden – Rang sechs. Beim Endlauf über 100-Meter-Hürden trat die Mehrkämpferin nicht mehr an. Über einen dritten Platz durfte sich Finn Gilsing (U20) freuen. Er warf den Speer so weit wie noch nie (43,92 Meter). Kyra Kluckow (W15) wurde Dritte über 300 Meter in 43,69 Sekunden. Riedel: „Sie wurde für ihren tollen Kampf belohnt.“ Die 80-Meter-Hürden bewältigte Kluckow als Siebte in Bestzeit (12,83 Sekunden). Über diese Distanz trat auch Carlotta Gerling (W14) an. In 13,02 Sekunden sicherte sie sich den fünften Platz.