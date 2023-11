SV Sonsbeck ehrt erfolgreiche Leichtathleten Ein schöner Saisonabschluss mit etwas Wehmut

Viel Beifall ging an Kevin Weber (U18) und Mayla Niersmann (W15) aus der Mehrkampfgruppe. Sie wurden als Sportler und Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Dafür erhielten sie den Wanderpokal. Der Titel ging auch an Rahel Brömmel, die in den USA studiert und bei Wettkämpfen in Deutschland für den SVS startet. Sie wurde in Abwesenheit für den Laufbereich geehrt. Mittendrin bei den Feierlichkeiten war die neue Bürgermeisterin der Gemeinde, Nadine Bogedain. Tochter Anni ist aktives Mitglied bei den SVS-Athleten. Riedel nutzte die Gelegenheit für einen Plausch mit der Rathauschefin. Schließlich hatte sie in den 80er Jahren seiner Trainingsgruppe angehört.