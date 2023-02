Nordrhein-Meisterschaften SV Sonsbeck und Moerser TV ganz oben auf dem Siegertreppchen

Im parallel stattfindenden Wettkampf der W14- und W15-Klasse stieg Niersmann mit der Anfangshöhe von 1,52 Metern ein und steigerte sich über 1,55 Meter auf 1,58 Meter. Als einzige von den drei übrig gebliebenen Athletinnen meisterte sie die 1,61 Meter. Die W15-Landesmeisterin, die derzeit in Deutschland in ihrer Altersklasse zu den Top 3 in dieser Disziplin gehört, ließ die Latte noch bei 1,67 Metern auflegen, „die sie aber knapp riss“, so Riedel. Klara Soyka wurde mit 1,42 Metern Achte.