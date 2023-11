Leichtathletik-Talent des SV Sonsbeck Crossläuferin Lea Topp darf in Brüssel starten

Lea Topp (W14) vom SV Sonsbeck hat’s geschafft. Durch ihren Sieg im vierten Lauf der Herbst-Serie des Nordrhein-Cross-Cups in Köln ist klar, dass sie im Rahmenprogramm der Cross-Europameisterschaft in Brüssel starten wird. Ihr Trainer René Niersmann wird die 13-jährige Schülerin aus Xanten zu den Titelkämpfen am 10. Dezember begleiten: „Für Lea ist das natürlich eine große Sache, in einem internationalen Feld mitlaufen zu können.“ Das SVS-Talent wird in Brüssel auf einem 2200 Meter langen Rundkurs unterwegs sein. Schon vor dem finalen fünften Rennen in Neunkirchen steht fest, dass Lea Topp die Cross-Cup-Wertung mit drei Siegen gewonnen hat. Theoretische Chancen auf das Brüssel-Ticket habe noch Nele Schäfer (W12), so Niersmann. In Köln, wo auch die Nordrhein-Meisterschaften stattfanden, holten zwei seiner Athletinnen Medaillen. Katharina van Bebber (U12) nahm Cross-Silber mit, Nica Niersmann (U18) wurde Dritte.