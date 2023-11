Leichtathletik beim SV Sonsbeck Lea Topp auf dem Weg zur Cross-EM nach Brüssel

So gewann Lea Topp vor wenigen Tagen in Leverkusen den W13-Speedcross. Bei den Nordrhein-Cross-Meisterschaften in Köln am Sonntag ist der SVS mit drei Athletinnen vertreten. Greta Kerkhoff (U16), Nica Niersmann (U18) und Katharina van Bebber (U20) wollen dort an den Start gehen. Dort wird auch der vierte Teil des Nordrhein-Cross-Cups ausgetragen. Übrigens stehen auch schon die Termine für die Winterserie 2024 fest. Die vierte Etappe steigt am 25. Februar beim Stadion-Cross des TuS Xanten und das Finale am 10. März beim Frühjahrscrosslauf des SV Sonsbeck.