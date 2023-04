Online-Anmeldefrist endet am 25. April Endspurt vor dem Startschuss der Enni-Laufserie

Insgesamt soll die Enni-Laufserie auch 2023 wieder ein Breitensport-Event für die ganze Familie sein. So gibt es erstmals bei allen vier Veranstaltungen auch eine extra Kinderwertung. Der Startschuss der Serie fällt beim Schlossparklauf in Moers am 29. April. Danach stehen bis Mitte September Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Xanten auf dem Tour-Programm. Dabei gilt: Die drei besten Zeiten gehen in die Gesamtwertung mit ein.