Fußball-Bezirksliga Lars Krebber komplettiert Xantener Trainerteam

Das Trainerteam des Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten für die Saison 2024/25 steht. So wird Lars Krebber im Sommer als Torwarttrainer dazustoßen. Er hat mit Thilo Munkes, der nach dieser Spielzeit „Co“ von Levin Bardehle wird, bereits beim A-Ligisten SSV Lüttingen sowie B-Ligisten Eintracht Wardt zusammengearbeitet. Unterdessen sucht der TuS für dieses Wochenende kurzfristig noch einen Testspiel-Gegner. „Sollte sich keine Mannschaft finden, werden wir am Sonntagvormittag intern 11 gegen 11 spielen“, sagte Bardehle, der am Fürstenberg zur neuen Saison als Chefcoach aufrückt und damit Johannes Bothen ablöst. Am kommenden Dienstag, 20 Uhr, testet Xanten beim A-Ligisten Viktoria Alpen. Derweil ist die Verletzung von Tim Beßler nicht so schlimm wie zunächst angenommen. Der Offensivspieler will Anfang nächste Woche wieder ins Training einsteigen.