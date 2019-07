Neue Stürmerin für den SV Budberg : Mit Zugang Köchl gegen U17-Auswahl aus Shanghai

BUDBERG Frauen-Regionalligist SV Budberg hat eine 21-jährige Stürmerin verpflichtet. Sie soll am Freitag gegen die Chinesinnen debütieren.

Die Fußballerinnen des SV Budberg freuen sich über einen weiteren Neuzugang in ihren Reihen. Die 21-jährige Lara Köchl wird den Regionalligisten in der neuen Saison verstärken.

Die Stürmerin kommt vom Ligarivalen und letztjährigen Vizemeister Borussia Bocholt, für den sie in elf Spielen auf dem Platz stand und zwei Treffer erzielte – ohne dabei aber jemals über 90 Minuten auf dem Rasen zu stehen. So etwas macht nicht unbedingt glücklich, so dass der Wechsel nach Budberg auch angesichts der starken Neuverpflichtungen im Bocholter Team für beide Seiten zu einem Gewinn werden dürfte.

Budbergs Trainer Jürgen Raab jedenfalls freut sich ungemein auf die Angreiferin. „Ich beobachte ihren Weg schon seit zwei Jahren, als sie noch für den Landesligisten GW Lankern 34 Treffer in einem Jahr erzielt hat“, erklärt er, dass die Stürmerin schon seit langem auf seiner „Wunschliste“ steht. „Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.“ Die 21-Jährige soll erstmals am Wochenende für die Budbergerinnen auflaufen, die dann zwei Testspiele absolvieren. Am Freitag trifft der Regionalligist um 19.30 Uhr in der Sportschule Wedau auf eine U17-Auswahl der chinesischen Stadt Shanghai, am Sonntag geht’s um 11 Uhr daheim gegen den Landesligisten SV Rees.