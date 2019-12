Leichtathletik : Lange Dornen für matschigen Rundkurs

Dauerregen begleitete die Teilnehmer der Cross-Meisterschaft in Sonsbeck im vergangenen Jahr. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Der SV Sonsbeck richtet am Sonntag die Nordrhein-Meisterschaft im Crosslaufen aus. Die Strecke wurde angepasst.

Das Jubiläumsjahr des SV Sonsbeck neigt sich dem Ende entgegen. Zur letzten sportlichen Veranstaltung in 2019 des vor hundert Jahren gegründeten Clubs haben sich über 300 Leichtathleten angekündigt. Am 1. Dezember wird im Willy-Lemkens-Sportpark die Cross-Meisterschaft auf Nordrhein-Ebene ausgetragen. „Hoffentlich haben wir nicht so ein Mistwetter wie im vergangenen Jahr“, sagt René Niersmann aus dem Orga-Team.