Fußball-Landesligist verliert 0:1 in Duisburg SV Budberg ärgert sich über nicht gegebenen Elfmeter

Moritz Paul bekam in der guten Anfangsphase beim Abschluss nicht genügend Druck hinter den Ball (10.). Budberg hatte die Chancen, doch der FSV ging mit seiner ersten Aktion in Führung. Luis Bukvasevic traf aus der Drehung zum 1:0 (15.). Wenig später gab’s dann Diskussionen nach einem Foul an Lennart Hahn im FSV-Strafraum. Schiedsrichter Fynn Tonscheidt ließ weiterlaufen, obwohl sein Assistent die Fahne gehoben hatte. „Das war ein glasklarer Elfmeter und hat jeder so gesehen“, monierte Wilke. Die Gäste ließen sich von diesem Rückschlag nicht unterkriegen und spielten weiter nach vorne. Oliver Nowak scheiterte am Querbalken (37.), Hahn zog nach Vorlage von Mike Terfloth knapp rechts vorbei (38.).