Fußball-Landesliga Kollektiver Jubel beim SV Budberg nach Franke-Tor

Obwohl seine beiden Innenverteidger Jan Luca Häselhoff und Devin Warnke ausfielen, ließ der Aufsteiger in der Defensive wenig zu. Mit Jonas Kühnau als Nebenmann feierte Dmytro Shevchenko sein Debüt von Beginn an. Der Ukrainer überzeugte mit viel Ruhe und Übersicht am Ball. Wilke hatte zum Übersetzen sowohl in der Vorbesprechung als auch in der Anfangsphase an der Bank mit der Lebensgefährtin des Winter-Neuzugangs kommuniziert. „Dyma hat ein super Spiel gemacht. Man darf nicht vergessen, dass er kein Wort versteht. Am Anfang war es etwas riskant, da haben wir den klaren Ball im Spielaufbau gefordert. Aber er hat es super gelöst – dafür, dass er in einem völlig fremden Land spielt.“