SV Budberg spielt am Sonntag in Biemenhorst Schmitz und Paul – Treffen der Landesliga-Torjäger

Neun Spieltage vor Schluss könnte der starke Aufsteiger im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben. Mit dementsprechend viel Selbstvertrauen kann die Mannschaft von Tim Wilke am Sonntag (15 Uhr) zum Mitaufsteiger und Überraschungsdritten SV Biemenhorst fahren. „Die breite Brust dürfen wir nicht mit Gemütlichkeit oder satt sein verwechseln. Auch wenn das gerade alles sehr selbstverständlich erscheint, will ich gerne sagen, dass die die aktuelle Saison der letzten in nichts nachsteht und ein Klassenerhalt eine ähnliche Sensation wäre wie der Aufstieg vergangene Saison“, sagt Wilke, bekräftigt aber auch: „Wir haben uns ein kleines Polster geschaffen. Die Mannschaft entwickelt sich aktuell richtig gut und hat noch Appetit auf mehr.“