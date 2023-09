Heimspiel in der Landesliga gegen Ratingen Sonsbecks Kapitän Robin Schoofs meldet sich zurück

Die Hausherren möchten die Ratinger, die in den zurückliegenden vier Jahren in der Abschlusstabelle stets in den Top 5 landeten und auch in dieser Saison zu den Spitzenteams der Oberliga Niederrhein gehören, wieder wie im vergangenen April ärgern. Vor fünf Monaten unterlag der Favorit mit 1:3 im Willy-Lemkens-Sportpark. Denis Massold, Klaus Keisers und Philipp Elspaß drehten einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Erfolg um.