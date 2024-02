2:1-Erfolg in Lowick Paul-Doppelpack bringt SV Budberg drei Punkte

Bei Dauerregen und starkem Wind wurde die Flugkurve des Balls auf dem Kunstrasenplatz auf beiden Seiten stark beeinflusst. Trainer Tim Wilke setzte in der Innenverteidigung auf Devin Warnke und Laurin Severith. Beide waren in den ersten 15 Minuten direkt gefordert. Der Überraschungsdritte aus Bocholt erwischte den besseren Start, entfachte in einer hektischen Anfangsphase sehr viel Tempo und kam zu schnell durch die Ketten des SVB.