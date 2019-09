Fußball-Kreisliga A : Kuban spielt mit Lüttingen in seinem „alten Wohnzimmer“

KREIS Der SSV-Coach trifft mit seiner Elf am Freitagabend auf Concordia Ossenberg. Der TuS Borth erwartet am späten Samstagnachmittag das Spitzen-Team aus Alpen.

Schon am Freitag ab 19.30 Uhr stehen sich Concordia Ossenberg und der SSV Lüttingen im Flutlichtspiel an der Schlossstraße gegenüber. Trainer Mirco Dietrich hat die positive Entwicklung der Fischerdörfler genau verfolgt: „Trotzdem sind sie schlagbar.“ Sein Team ist nach zwei Zu-Null-Siegen in Folge endgültig in der neuen Saison angekommen und wird sich definitiv „vor niemandem verstecken.“ Der letzte Auftritt auf heimischem Rasen hat Auftrieb gegeben, als die Concordia den damaligen Spitzenreiter Hohenbudberg mit 3:0 abfertigte. Jan Strüngmann fällt gegen den SSV krankheitsbedingt aus.