Vorbildliche Ehrenamtler KSB Wesel zeichnet zwei Rheinberger aus

Volker Hagemann Er erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Ehrenamt“. Hagemann ist seit 20 Jahren Mitglied des SV Millingen und engagiert sich in der Tischtennis-Abteilung, die er seit 2009 leitet. Unter seiner Führung sei der SVM bei den Herren mit neun gemeldeten Teams zwischenzeitlich der „größte Tischtennis-Verein im gesamten Tischtenniskreis Niederrhein“ gewesen. Hagemann, der selbst an der Platte steht, habe sich durch Rückschläge nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das gilt auch für seine Rolle als Kapitän der Mannschaften, für die er spielt und spielte. Vor seiner Zeit in Millingen war Hagemann unter anderem von 1993 bis 1999 als Jugendtrainer beim SV Orsoy tätig gewesen.