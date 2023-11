Schwere Knieverletzung Für Sonsbecks Torjäger Klaus Keisers ist die Oberliga-Saison beendet

Die schlimmsten Befürchtungen von Klaus Keisers, Torjäger des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck, haben sich bestätigt. Der Stürmer hat sich kurz vor dem Anstoß des Derbys am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Kleve (5:1) eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Nach der MRT-Untersuchung am Dienstag steht fest, dass das vordere Kreuzband kaputt ist sowie Außen- und Innenband gerissen sind. In dieser Saison kann Trainer Heinrich Losing nicht mehr auf seinen Goalgetter zurückgreifen. Keisers ist nach Malik Bongers der zweite Spieler, der wegen einer Kreuzbandverletzung lange ausfällt. Der 25-Jährige hatte bei einem Aufwärmspielchen plötzlich einen stechenden Schmerz im rechten Knie verspürt.