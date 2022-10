„Es geht uns um die Sache“ : Xantens Gesamtschule tritt auch mit Mädchen an und riskiert Disqualifikation

Moers/Xanten Beim Kreisturnier in Moers stand eine gemischte Mannschaft der Xantener Gesamtschule auf dem Platz – laut Statuten ein Regelverstoß. Denn ausgeschrieben ist der Wettbewerb für reine Jungen-Teams. Mia Deckers war’s egal. Sie erzielte acht Tore.

Geisler kann nicht nachvollziehen, warum gemischte Mannschaften bei diesem Wettbewerb nicht erlaubt sind. Die Regel sei antiquiert. Er hatte vor dem Turnier deshalb eine E-Mail an die zuständige Landesstelle für Schulsport der Bezirksregierung geschrieben und um eine Sondergenehmigung gebeten. Die blieb aber aus. Dafür kam aus Düsseldorf eine allgemein formulierte Antwort zurück. „Ich wundere mich sehr darüber, warum gemischte Teams in dieser Altersklasse im Vereinsfußball erlaubt sind und beim Landessportfest der Schulen nicht. Auch der Westdeutsche Fußballverband hat schon eine Regeländerung vorgeschlagen. Außerdem bin ich der Meinung, dass jedes Mädchen selber entscheiden sollte, welchen Sport sie mit wem zusammen ausüben möchte“, so Geisler, der mit seinem Lehrerkollegen Thilo Munkes die gemischte Fußball-AG an der Gesamtschule betreut.